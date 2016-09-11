Конгресс FIDE отклонил предложение вынести импичмент Илюмжинову

На Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) предложение о вынесении импичмента президенту организации Кирсану Илюмжинову было отклонено.

Об этом Илюмжинов сообщил ТАСС. Президент FIDE отметил, что на ассамблее высказывались все. После предложения представителя Ямайки вынести импичмент Илюмжинову глава FIDE по этике отметил, что эта инициатива не может обсуждаться на Генассамблее.

«Позволили высказаться всем, и представитель Ямайки предложил вынести импичмент», — приводит слова Илюмжинова ТАСС.

В воскресенье директор представительства FIDE в России Берик Балгабаев уточнил ранее распространенную информацию о просьбе Илюмжинова предоставить ему американское гражданство. В FIDE заявили, что Илюмжинов может рассмотреть вариант принятия гражданства США в своих интересах. «Он не делал этого, просто он выразил готовность рассмотреть вариант принятия, если это понадобится для защиты его интересов на территории США», — приводит слова Балгабаева «Р-Спорт».

В ноябре 2015 года Министерство финансов США включило Илюмжинова в санкционный список. В мае 2016 года президент FIDE подал иск в суд на финансовое ведомство.



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