Илюмжинов готов принять гражданство США, чтобы доказать свою правоту

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов подтвердил готовность принять американское гражданство для того, чтобы защищать свои интересы в американском суде и доказать неправомерность включения минфином США его имени в санкционные списки.

Кирсан Илюмжинов подчеркнул, что на прошлой неделе отправил письма госсекретарю США Джону Керри и президенту США Бараку Обаме с просьбой принять его и выслушать его позицию по внесению фамилии президента FIDE в санкционный список минфина США.

«Я ответил на все вопросы, купил билеты, но они не пустили меня в США — непонятно почему. Я не террорист, хочу приехать в США и готов доказать свою позицию. Хочу, чтобы он меня принял, и готов к разбирательству по справедливым американским законам. Если это нужно, я готов принять американское гражданство и доказать свою правоту», — приводит «Р-Спорт» сообщение Кирсана Илюмжинова.

По его словам, официального ответа от американской стороны не последовало, но глава FIDE всё же рассчитывает получить его.

«Я хочу приехать непосредственно в Вашингтон и разбираться там. Зачем заниматься эпистолярным жанром? У них хватило смелости включить меня в санкционный список, а смелости поговорить со мной не хватает», — заключил Кирсан Илюмжинов.

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