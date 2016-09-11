Женщины, задержанные в Париже, планировали взорвать Эйфелеву башню

Три женщины, задержанные сотрудниками французских спецслужб 6 сентября, планировали совершить взрыв не только у собора Парижской Богоматери, но и у основания Эйфелевой башни.

Признательные показания о планировавшемся у башни взрыве заминированного автомобиля дала 29-летняя Орнелла Гиллигман. Информация о Гиллигман находилась в базах полиции, ее считают лицом, склонным к радикальному исламу.

«Ее показания будут сверены с показаниями двух других задержанных женщин», — пишет французская пресса, отмечая, что задержанная меняла показания.

Попытку взрыва около собора Парижской Богоматери женщины совершили 4 сентября. Однако их планы разрушил прохожий, которого террористки приняли за полицейского. Террористки вышли из автомобиля, заполненного канистрами с горючим и баллонами с газом.

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