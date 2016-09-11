В Москве автобусы и трамваи изменят маршруты из-за Курбан-байрама

В Москве в понедельник, 12 сентября, изменится часть маршрутов общественного наземного транспорта. Изменения вводятся из-за массовых мероприятий, связанных с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Трамваи будут следовать: №7 — от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до Каланчевской улицы; №9, 19 — отменяются. Маршрут автобуса №0 продлевается от Минаевского переулка до 2-го Лесного переулка. Автобусы маршрутов №58, 98, 103, 130, 187, 260, 692, С6 и Т9 могут следовать с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.



С 5.30 до окончания массовых мероприятий отменяются остановки: метро «Сухаревская» для маршрута автобуса Бч на внешней стороне Садового кольца и «Новый Иерусалим» — для маршрутов автобусов №98, 692 по четной стороне улицы Хачатуряна.

Ранее управление ГИБДД по Москве сообщило, что движение автомобилей по нескольким улицам в Москве будет ограничено 12 сентября с 4.00 до 11.00 в связи с празднованием Курбан-байрама.



«Известия» ранее сообщили, что по просьбе москвичей могут быть внесены изменения в маршруты коммерческих автобусов.



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