Главный приз форума «Армия-2016» достался концерну «Калашников»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что международный военно-технический форум «Армия-2016» стал эффективной платформой для налаживания контактов между властями страны и зарубежными предпринимателями. Генерал армии вручил главный приз форума за вклад в его подготовку, а также за достижения в области развития вооружения, военной и специальной техники концерну «Калашников».



«Второй Международный военно-технический форум «Армия-2016» завершает свою работу. Его итоги убедительно свидетельствуют, что из дебютанта конгрессно-выставочной деятельности он превратился в одну из ведущих мировых выставок вооружения и военной техники», — приводит ТАСС заявление министра. Сергей Шойгу подчеркнул, что подобные мероприятия являются действенными механизмами интеграции в производство новейших научных разработок.

Кроме того, по мнению генерала армии, форум продемонстрировал зарубежным партнерам, что Москва открыта для сотрудничества в военно-технической сфере. В ходе мероприятия было заключено 17 контрактов на поставку в ВС РФ новейших подводных лодок, малых ракетных кораблей, более двухсот единиц современного ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, а также инженерной техники, общая сумма которых превышает 130 млрд рублей.

Главного приза Международного военно-технического форума «Армия-2016» был удостоен концерн «Калашников» за достижения в области развития вооружения, военной и специальной техники, а также вклад в подготовку и реализацию форума. Глава Минобороны лично вручил награду генеральному директору предприятия Алексею Криворучко.

Перед этим Сергей Шойгу осмотрел боевое и спортивное оружие, представленное концерном в демо-центре, расположенном в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Подмосковье. Кроме того, министр отметил разрабатываемых концерном боевых роботов. В частности, на площадке была представлена бронированная гусеничная машина «Соратник», разработанная по заказу Минобороны. Боевая машина предназначена для ведения разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, размини рования и разграждения.

В конце мероприятия Сергей Шойгу выразил благодарность всем, кто участвовал в организации и проведении форума.



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Фотография 1 из 7: Вертолет Ка-52 «Аллигатор» в ходе демонстрационных полетов на форуме «Армия-2016». Фото: ТАСС/пресс-служба Министерства обороны РФ/Сергей Бобылев

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