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В Москве задержан Porsche, разыскиваемый после сообщений о стрельбе

О том, что из Porsche, следовавшего в составе свадебного кортежа, велась стрельба, в полицию сообщили очевидцы

Сотрудники столичной полиции задержали в центре Москвы автомобиль Porsche, объявленный ранее в розыск после сообщений о стрельбе. Свадебный кортеж следовал по Ленинградскому шоссе днем в воскресенье, очевидцы сообщили в полицию, что из Porsche велась стрельба из неустановленного оружия.

Полицейские объявили план «Перехват», в результате иномарку остановили на улице Покровка в центре Москвы.

По факту инцидента проводится разбирательство, опрашиваются водитель Porsche и пассажиры, находящиеся в салоне автомобиля.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

В Москве задержан Porsche, разыскиваемый после сообщений о стрельбе

О том, что из Porsche, следовавшего в составе свадебного кортежа, велась стрельба, в полицию сообщили очевидцы

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