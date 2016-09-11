В Москве задержан Porsche, разыскиваемый после сообщений о стрельбе

О том, что из Porsche, следовавшего в составе свадебного кортежа, велась стрельба, в полицию сообщили очевидцы
Сотрудники столичной полиции задержали в центре Москвы автомобиль Porsche, объявленный ранее в розыск после сообщений о стрельбе. Свадебный кортеж следовал по Ленинградскому шоссе днем в воскресенье, очевидцы сообщили в полицию, что из Porsche велась стрельба из неустановленного оружия.
Полицейские объявили план «Перехват», в результате иномарку остановили на улице Покровка в центре Москвы.
По факту инцидента проводится разбирательство, опрашиваются водитель Porsche и пассажиры, находящиеся в салоне автомобиля.