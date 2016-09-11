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МВД: полицейский, убитый в Дагестане, будет представлен к госнаграде

О посмертном награждении офицера полиции Магомеда Нурбагандова государственной наградой сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

О посмертном награждении офицера полиции Магомеда Нурбагандова государственной наградой сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По словам представителя МВД, руководство МВД России встретится с членами семьи офицера полиции Магомеда Нурбагандова.

Ранее на сайте МВД по республике Дагестан сообщалось о представлении погибшего полицейского к госнаграде.

В распоряжении полиции попал телефон одного из бандитов, ликвидированных в ходе спецоперации в городе Избербаше. В гаджете обнаружили видеозапись расстрела двух мужчин в лесу около села Сергокала. На видео боевики заставляют обратиться Нурбагандова к коллегам с призывом уйти из полиции. Однако даже перед угрозой убийства офицер полиции говорит: «Работайте, братья».

После этого бандиты убили полицейского выстрелом в голову.

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Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

МВД: полицейский, убитый в Дагестане, будет представлен к госнаграде

О посмертном награждении офицера полиции Магомеда Нурбагандова государственной наградой сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

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