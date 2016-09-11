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В Москве изъяли травматическое оружие у «свадебных стрелков»

Кроме пистолета, у задержанных изъяты и патроны к оружию, рассказали в полиции

Два инцидента со стрельбой произошли в Москве в воскресенье. Сотрудники полиции изъяли травматическое оружие у участников свадебного кортежа, задержанного в районе парка «Царицыно» на юге Москвы. В этом случае кортеж состоял из Bentley, Maybach и нескольких Porshe.

Кроме пистолета, у опрашиваемых изъяты и патроны к нему, рассказали в полиции.

Ранее в воскресенье сообщалось о стрельбе, произошедшей на Ленинградском проспекте во время следования другого свадебного кортежа.  По данным очевидцев, звуки, похожие на выстрелы, доносились из автомобиля Porsche.

В Москве был введен план «Перехват», иномарку остановили на улице Покровка.

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Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

В Москве изъяли травматическое оружие у «свадебных стрелков»

Кроме пистолета, у задержанных изъяты и патроны к оружию, рассказали в полиции

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