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Finnair запретила использование Samsung Galaxy Note в самолетах

Ранее южнокорейская компания Samsung рекомендовала пользователям прекратить пользоваться смартфонами Galaxy Note 7

Финский национальный авиаперевозчик Finnair запретил использование в своих самолетах Samsung Galaxy Note 7. В сообщении Finnair содержится рекомендация о перевозке смартфонов только в ручной клади в выключенном состоянии. Запрещается также заряжать Samsung Galaxy Note 7 во время полета.

Ранее южнокорейская компания Samsung рекомендовала пользователям прекратить пользоваться смартфонами Galaxy Note 7. Компания, приостановившая продажи устройства данной модели, безвозмездно заменит все смартфоны Galaxy Note 7 на новые.

Ранее использование Galaxy Note 7 запретили ряд авиакомпаний ОАЭ, Индонезии, Индии и Австралии. Власти США рекомендуют не использовать смартфоны модели Samsung Galaxy Note 7, так как аккумуляторы смартфонов могут взрываться при перегреве, а это влечет за собой «очень серьезные последствия».

Читайте также: Власти США считают смартфоны Samsung Galaxy Note 7 взрывоопасными

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Finnair запретила использование Samsung Galaxy Note в самолетах

Ранее южнокорейская компания Samsung рекомендовала пользователям прекратить пользоваться смартфонами Galaxy Note 7

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