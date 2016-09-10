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Власти США считают смартфоны Samsung Galaxy Note 7 взрывоопасными

8 сентября в городе Сент-Питерсберг, штат Флорида, сгорел джип, в котором на зарядке был оставлен Samsung Galaxy Note 7

Сообщение комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC) об опасности воспламенения Samsung Galaxy Note 7, адресованное потребителям, опубликовано на сайте ведомства.

Аккумуляторы смартфонов могут взрываться при перегреве, а это влечет за собой «очень серьезные последствия», считают власти США. Потребителей, пользующихся смартфонами данной марки, призывают выключить их, прекратить заряжать и не использовать.

Ранее «Известия» писали, что 8 сентября в городке Сент-Питерсберг, штат Флорида, сгорел джип, в котором на зарядке был оставлен Samsung Galaxy Note 7. Совместное расследование причин инцидента ведет пожарная служба и Samsung.

Ранее Samsung решил отозвать и приостановить продажи устройств Galaxy Note 7.

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Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Власти США считают смартфоны Samsung Galaxy Note 7 взрывоопасными

8 сентября в городе Сент-Питерсберг, штат Флорида, сгорел джип, в котором на зарядке был оставлен Samsung Galaxy Note 7

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