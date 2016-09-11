Опубликовано видео с недомоганием Клинтон на церемонии 9/11

В СМИ и по соцсетям распространилось видео, снятое очевидцем, который находился недалеко от сотрудников предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, когда ей стало плохо во время церемонии в память жертв терактов 11 сентября 2001 года.

На видео видно, что сотрудники штаба Клинтон увели ее с церемонии и сажают в подъехавший микроавтобус. При этом Клинтон поддерживают под руки, так как она не в состоянии идти сама.

Напомним, ранее штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон подтвердил, что политик испытала недомогание во время траурной церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Слухи о неважном состоянии здоровья Хиллари Клинтон распространились уже давно. Так, ее конкурент Дональд Трамп уже неоднократно призывал ее обнародовать свою медицинскую карту, чтобы у избирателей не было никаких сомнений в состоянии ее здоровья. При этом республиканец заявил, что готов сделать то же самое.

Кроме этого, в понедельник Клинтон в ходе выступления в Огайо закашлялась и почти не смогла говорить. При этом она попыталась выйти из положения, отшутившись, что страдает аллергией на Дональда Трампа.