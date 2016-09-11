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Штаб Клинтон подтвердил недомогание кандидата в президенты США

Хиллари Клинтон потеряла сознание на публичной траурной церемонии и покинула мероприятие раньше запланированного времени

Штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон подтвердил, что политик испытала недомогание во время траурной церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

«Известия» ранее сообщили, что Клинтон потеряла сознание на публичной церемонии и покинула мероприятие раньше запланированного времени.

Пресс-секретарь избирательной кампании Хиллари Клинтон Ник Меррилл заявил, что политик почувствовала, что перегрелась.

 «Во время церемонии она (Клинтон. — Ред.) почувствовала, что перегрелась и покинула (церемонию), чтобы отправиться в дом своей дочери», — приводит слова представителя штаба Клинтон Washington Post. Меррилл добавил, что в настоящее время Хиллари Клинтон чувствует себя лучше.

Ранее конкурент Клинтон республиканец Дональд Трамп призвал бывшего госсекретаря обнародовать данные своей медкарты.

Выборы президента США должны состояться 8 ноября. 

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Штаб Клинтон подтвердил недомогание кандидата в президенты США

Хиллари Клинтон потеряла сознание на публичной траурной церемонии и покинула мероприятие раньше запланированного времени

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