Очевидцы сняли на видео Клинтон, перегревшуюся на траурной церемонии

Очевидцы опубликовали видеозапись, на которой запечатлена кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Ее увозят в микроавтобусе после того, как она потеряла сознание во время траурной церемонии в память жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

Сообщается, что Клинтон отбыла в дом своей дочери Челси, которая проживает на Манхэттене. Из дома дочери политик вышла около 19.00 и тут же вновь попала в объективы журналистов. Она приветливо помахала им рукой и заявила, что чувствует себя прекрасно, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон подтвердил, что политик испытала недомогание во время траурной церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Слухи о неважном состоянии здоровья Хиллари Клинтон распространились уже давно. Так, ее конкурент Дональд Трамп неоднократно призывал ее обнародовать свою медицинскую карту, чтобы у избирателей не было никаких сомнений в состоянии ее здоровья. При этом республиканец заявил, что готов сделать то же самое.

Кроме этого, Трамп заявлял, что Клинтон недостаточно вынослива, чтобы быть президентом.

В понедельник Клинтон в ходе выступления в Огайо закашлялась и почти не смогла говорить. При этом она попыталась выйти из положения, отшутившись, что страдает аллергией на Дональда Трампа.