Врачи диагностировали у Хиллари Клинтон пневмонию

У кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон диагностирована пневмония, она находится под врачебным надзором. Об этом сообщили Reuters и CNN со ссылкой на личного врача политика Лизу Бардек.

Между тем Reuters сообщает, что диагноз Хиллари Клинтон был поставлен еще в пятницу. Кандидат вернулась домой и прошла медицинское обследование после кашля, который застиг ее во время выступления в Огайо.

Hillary Clinton was diagnosed with pneumonia on Friday, her doctor says. https://t.co/RbeSTq1Q08 — CNN (@CNN) 11 сентября 2016 г.

Напомним, ранее штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон подтвердил, что политик испытала недомогание во время траурной церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Слухи о неважном состоянии здоровья Хиллари Клинтон распространились уже давно. Так, ее конкурент Дональд Трамп неоднократно призывал ее обнародовать свою медицинскую карту, чтобы у избирателей не было никаких сомнений в состоянии ее здоровья. При этом республиканец заявил, что готов сделать то же самое.

Кроме этого, Трамп заявлял, что Клинтон недостаточно вынослива, чтобы быть президентом.

В понедельник Клинтон в ходе выступления в Огайо закашлялась и почти не смогла говорить. При этом она попыталась выйти из положения, отшутившись, что страдает аллергией на Дональда Трампа.