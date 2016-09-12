Коллекторы начнут работу с неплательщиками ЖКУ

С 1 января вступает в силу закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», накладывающий серьезные ограничения на коллекторские агентства. Однако уже сейчас многие коллекторы ищут способы продолжить работать как раньше: звонить без ограничений, встречаться с должниками и т.д. Одна из возможностей — переключение на взыскание долгов по ЖКУ: эта сфера под действие закона не подпадает.

В ст. 1 ч. 4 оговаривается исключение: возврат долгов за жилищно-коммунальные услуги регулируется законом о коллекторской деятельности, если долг продан агентству, для которого эта деятельность является основной. И для многих это может стать лазейкой.

— Агентства идут в эту сферу из-за ухудшения условий на рынке банковского кредитования, — рассказал «Известиям» операционный директор компании «Единая служба взыскания» Игорь Захаров. — За последние два года эффективность взыскания банковских кредитов значительно снизилась. Многие крупные агентства начинают выходить на рынок задолженностей за ЖКХ.

По данным Минстроя РФ, сейчас общая задолженность по ЖКХ составляет порядка 1 трлн рублей. Из них около 250 млрд рублей — долги физических лиц.

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Коллекторы придут к должникам по ЖКУ