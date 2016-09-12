Срочникам в осенний призыв раздадут SIM-карты

В этом году призывникам срочной службы централизовано начнут выдавать SIM-карты. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников, знакомых с планами Минобороны. Информацию подтвердили представители общественного проекта «Позвони маме», которые предоставят SIM- карты.

— Нынешний осенний призыв будет первым, когда мы выдадим SIM- карты по всем субъектам РФ, включая Дальний Восток и Крым, — сообщил руководитель общественного проекта «Позвони маме» Юрий Сметана. — Даже в Магадане и на Сахалине - везде работаем. Исключение единственное - это Татарстан.

На официальном сайте проекта «Позвони маме» указано, что заключены договора с МТС, «ВымпелКомом» (бренд «Билайн»), «МегаФоном» и «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2). Тарифы у операторов разные. Вот, например, что обещают для абонентов МТС: с тарифным планом «Супер МТС - Позвони маме» в Пензенской области можно говорить на всей территории России, до 20 минут в день бесплатно. С 21-й минуты стоимость минуты на номера МТС домашнего региона - 50 коп/мин, межгород 3 руб/мин, звонки на других операторов домашнего региона - 75 коп/мин, междугородние звонки на других операторов - 12 руб/мин.

Несколько источников на телекоммуникационном рынке рассказали, что компания-владелец SIM-карт обычно применяют схемы, которые операторы связи между собой называют «Колхозом». Смыл ее простой. Компания оформляет на себя SIM-карты, едет, условно, в колхоз и там их бесплатно раздает местным жителям. На симках нет денег, но при каждом пополнении счета компания-владелец получает свой процент от поступившего платежа. В компаниях МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «МегаФон» от комментариев отказались.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В осенний призыв срочники централизованно получат SIM-карты