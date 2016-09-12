Пакистан заинтересовался российскими глушилками GPS

Генеральный директор управления проектов Национальной радио- и телекоммуникационной корпорации Пакистана (NRTC) Мухаммед Масуд рассказал «Известиям» в ходе форума «Армия-2016», что его страна рассчитывает приобрести российские технологии РЭБ, а в целом Исламабад заинтересован в стратегическом партнерстве с Москвой в радиотехнической области.

— На «Армии-2016» нас заинтересовали системы наблюдения, высокозащищенные персональные компьютеры и ноутбуки, системы глушения сигнала GPS и сигнала беспилотников, оборудование для радиоразведки и наблюдения, системы скрытного сбора информации, — пояснил Мухаммед Масуд. — Нас также интересует оборудование для обеспечения безопасности связи и системы контроля периметра.

Мухаммед Масуд подчеркнул, что пакистанская сторона заинтересована не просто в разовых сделках, а в долгосрочном стратегическом сотрудничестве с компаниями из России.

По словам представителя NRTC, Россия является одним из мировых лидеров в сфере РЭБ и смежных областях, поэтому есть широкий спектр продукции, который представляет интерес для Пакистана.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пакистан намерен получить российские глушилки GPS