Пакистан намерен получить российские глушилки GPS

Пакистан рассчитывает приобрести российские технологии РЭБ, а в целом Исламабад заинтересован в стратегическом партнерстве с Москвой в радиотехнической области. Об этом рассказал «Известиям» в ходе форума «Армия-2016» генеральный директор управления проектов Национальной радио- и телекоммуникационной корпорации Пакистана (NRTC) Мухаммед Масуд. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что политических препятствий для подобного сотрудничества нет.

— На «Армии-2016» нас заинтересовали системы наблюдения, высокозащищенные персональные компьютеры и ноутбуки, системы глушения сигнала GPS и сигнала беспилотников, оборудование для радиоразведки и наблюдения, системы скрытного сбора информации, — пояснил Мухаммед Масуд. — Нас также интересует оборудование для обеспечения безопасности связи и системы контроля периметра.

Мухаммед Масуд подчеркнул, что пакистанская сторона заинтересована не просто в разовых сделках, а в долгосрочном стратегическом сотрудничестве с компаниями из России.

— Мы рассчитываем стать платформой для продвижения российских технологий в Пакистане, чтобы они нашли рыночную нишу сперва в нашей стране, а затем и во всем регионе, — сказал бизнесмен. — В перспективе мы также изучаем возможность проведения совместных исследований и разработок.

По словам представителя NRTC, Россия является одним из мировых лидеров в сфере РЭБ и смежных областях, поэтому есть широкий спектр продукции, который представляет интерес для Пакистана.

— Мы заинтересованы в российских технологиях, чтобы восполнить существующие пробелы, — рассказал Мухаммед Масуд. — Мы давно стремимся к сотрудничеству с Россией, но долгое время отношения между нашими странами носили ограниченный характер. Сейчас мы приехали, чтобы изучить открывающиеся возможности. Мы также хотели бы, чтобы наша продукция и услуги нашли здесь потребителей.

NRTC является одной из крупнейших государственных корпораций Пакистана, своеобразным аналогом российского концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и специализируется на производстве систем связи и РЭБ. На «Армии-2016» пакистанцы презентовали разработанные ими помехозащищенные радиостанции и системы глушения радиосигналов, которые могут, в частности, применяться для борьбы с самодельными взрывными устройствами.

Всего в форуме «Армия-2016» принимают участие около десятка пакистанских фирм, производящих различную продукцию военного назначения — от форменной одежды до реактивных самолетов. Их представители особо подчеркивали, что приехали на форум по приглашению Министерства обороны РФ и выставочные площади были им предоставлены безвозмездно.

Заведующий отделом Пакистана Института востоковедения РАН Сергей Каменев рассказал «Известиям», что не видит политических препятствий для тесного сотрудничества РФ и Пакистана в сфере связи и РЭБ.

— Отношения с Пакистаном в целом и военно-техническое сотрудничество в частности находятся на достаточном уровне, а негативной реакции со стороны Индии можно не опасаться, поскольку речь не идет о системах вроде С-400, которые могли бы изменить баланс сил в регионе, — считает востоковед.

По его мнению, сейчас с российской стороны наблюдается ярко выраженное стремление к расширению двустороннего сотрудничества.

— После 2014 года РФ расширяет географию своего сотрудничества, она, например, ратовала за присоединение Пакистана к ШОС, а Исламабад, в свою очередь, поддержал вступление РФ в Организацию исламского сотрудничества, — пояснил Сергей Каменев. — Кроме того, надо помнить, что Пакистан занимает стратегически важное положение на стыке Индии, Китая, Ирана. Мы не можем не учитывать роль этой страны в Афганистане. Без сотрудничества с Исламабадом вряд ли удастся решить проблему восстановления стабильности в Афганистане и наладить эффективную борьбу с наркотрафиком.