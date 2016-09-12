Российские вертолеты получили «всевидящее тепловизионное око»

Концерн «Швабе» и холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») представили первый вертолет Ми-17В-5, оснащенный новейшей оптико-электронной системой ГОЭС-321МК, благодаря которой экипаж машины в полной темноте и в отсутствии даже минимального освещения обнаружит и поразит цели, а также приземлится на неподготовленную площадку. Как пояснил «Известиям» первый замгендиректора концерна «Швабе» Сергей Попов, пилоты вертолета смогут наблюдать на специальном дисплее в кабине четкую картинку местности, похожую на фотонегатив.

— ГОЭС-321МК построен на основе использования телевизионной камеры высокого разрешения Full HD и высокочувствительного тепловизионного датчика средней области инфракрасного спектра. Тепловизор реагирует на тепловое излучение объектов: танков или другой техники, тепловое излучение человеческого тела. В свою очередь, высокочувствительная низкоуровневая камера обеспечивает дополнительные возможности наблюдения в условиях низкой освещенности, — сообщил «Известиям» Сергей Попов. — ГОЭС-321МК — серьезный прорыв в области технического зрения. До его появления в стране не существовало столь многофункциональных систем, позволяющих пилотам свободно ориентироваться в сложных условиях.

Как рассказал «Известиям» независимый военный эксперт Антон Лавров, оснащение вертолетов оптико-электронными системами (ОЭС), совмещающими визуальную информацию, полученную от высокочувствительной видеокамеры и тепловизора, — это основной тренд в области вертолетостроения.

— Существует ошибочное мнение, что оптические системы ночного видения могут работать при полном отсутствии освещения. Приборы ночного видения (ПНВ) только усиливают свет. Если вы зайдете с ПНВ в полностью темную комнату и закроете дверь, то в прибор вы ничего не увидите, — говорит Антон Лавров. — Такая точно ситуация и с вертолетными ночными оптическими системами, которые полностью зависят от светового излучения, которое преимущественно дает Луна, а в редких случаях различные технические источники типа уличных фонарей. Если Луну полностью закрывают тучи, пилоты в ПНВ ничего не увидят, и вылет будет отложен.

По словам эксперта, в настоящее время большую эффективность по сравнению с приборами ночного видения доказали тепловизионные системы.

— Даже не живые объекты накапливают тепло, которое и видит тепловизор. Но сам тепловизионный датчик дает на расстоянии свыше 100 м достаточно размытую картинку, — пояснил Антон Лавров. — Но если совместить тепловизор с высокочувствительной видеокамерой, да еще и с высоким разрешением, то тогда пилоты вертолета на дисплее увидят очень четкую картинку, где отчетливо будут видны все предметы.

Несмотря на то что ведущие мировые фирмы-производители оптико-электронных систем ведут работы по авиационным совмещенным телевизионно-тепловизионным комплексам с середины 2000-х годов, пока только военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки смогли массово оснастить новейшими изделиями самолеты и вертолеты сил специальных операций. Хотя Пентагон официально и не называет стоимость одной ОЭС, но, по имеющимся данным, оптико-электронная система, смонтированная на борту военно-транспортного МС-130W, обходится американскому военному ведомству в сумму около $10 млн за штуку.

Первый носитель ГОЭС-321МК — вертолет Ми-17В-5 — был представлен в рамках выставки-форума «Армия-2016» в подмосковной Кубинке. Раскрашенная под армейский камуфляж боевая машина была выставлена на открытой площадке холдинга «Вертолеты России».

Хотя в «Швабе» и не раскрывают фактических характеристик своих изделий, но, по словам Сергея Попова, дальность обнаружения объектов или препятствий при совершении низковысотного полета с помощью новейшей оптико-электронной системы составляет несколько километров. На этих же дальностях обнаруживаются и цели: бронетехника, живая сила противника. Всё это позволяет не только безопасно пилотировать вертолет в сложных условиях, но и эффективно применять весь комплекс имеющегося вооружения, включая управляемые ракеты.