Ирак попросит у РФ помощи в освобождении Мосула от ИГИЛ

Армия Ирака плотно сотрудничает с Москвой в деле борьбы с терроризмом, и Багдад рассчитывает, что во время предстоящей операции по освобождению Мосула от боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ, деятельность организации запрещена в России) вооруженные силы страны продолжат получать от российских коллег разведданные о местоположении, количестве и возможностях боевиков. Об этом «Известиям» сообщили в иракском МИДе.

Собеседник, однако, выразил сомнения, что подобная операция может начаться в ближайшее время. По словам дипломата, войскам придется зачистить город, численность населения которого составляет около полутора миллиона человек, и людей террористы почти наверняка будут использовать в качестве «живого щита». В связи с этим придется прорабатывать операцию, чтобы, по возможности, избежать жертв среди гражданского населения. Но на это может потребоваться большое количество времени. Впрочем, как отметил источник «Известий», в Багдаде рассчитывают освободить Мосул до конца года.

Как заявил «Известиям» официальный представитель иракского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», которое с конца июля является частью армии страны, Карим ан-Нури, США, выбирая сентябрь для наступления на Мосул, руководствуются своими политическими интересами, а не положением на поле боя.

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Иракнадеется на помощь Москвы в освобождении Мосула от ИГИЛ