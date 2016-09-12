Теннисист Вавринка впервые в карьере выиграл US Open

Швейцарский теннисист Станислас Вавринка впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата США (US Open), одержав в финале турнира верх над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Получивший третий номер посева Вавринка обыграл первого сеянного Джоковича в четырех партиях со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа и 57 минут, сообщает РИА «Новости».

Победа на US Open стала первой в карьере для Вавринки, который уже побеждал на Australian Open (Открытый чемпионат Австралии по теннису) (2014 год) и «Ролан Гаррос» (2015 год). По сумме личных встреч между этими теннисистами впереди Джокович — 19:5.

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