Поезда снова отменили на Сахалине из-за просадки земляного полотна

Из-за обильных осадков на Сахалине вновь произошло подтопление путей, движение по маршруту Южно-Сахалинск — Ноглики и Южно-Сахалинск —Тихая — Поронайск приостановлено из-за провала грунта. Об этом сообщил пресс-секретарь Сахалинского региона ДВЖД Сергей Дащинский.

Он отметил, что из-за избыточной влажности почвы вблизи путей руководство ДВЖД пускает поезда только днем и на минимальной скорости. По словам Дащинского, пассажиры привыкли к временному расписанию движения. Так, по его словам, в воскресенье поезд из Южно-Сахалинска доехал до Ноглик, а вот обратный вынужден был остановиться в Пугачево, откуда власти пятью автобусами перевезли 167 пассажиров в Южно-Сахалинск, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что восстановлением путей занимаются ремонтные бригады. Движение планируется восстановить в понедельник или во вторник.

7 сентября из-за проверки состояния путей движение всех поездов на Сахалине было приостановлено до 15.00 местного времени (7.00 мск).