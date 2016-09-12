Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Оппозиция впервые за 20 лет войдет в парламент Белоруссии

В одном из округов победила представитель Объединенной гражданской партии, а также представители компартии, Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости

Впервые за 20 лет в парламент Белоруссии прошли представители оппозиции, в частности — Компартии, Патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, сообщила глава Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина.

Она отметила, что у нее пока нет полных результатов, но о победе в одном из округов представителя Объединенной гражданской партии (ОГП) Анны Конопацкой можно говорить точно. ОГП - организация либерально-консервативной ориентации, передает ТАСС.

Также она заявила, что в парламент также попадут депутаты из компартии, Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости.

Как писали «Известия», на выборах в палату представителей Нацсобрания Белоруссии проголосовали 74,32% избирателей.

Всего в Белоруссии были открыты более 6 тыс. избирательных участков, в 14.00 воскресенья ЦИК признал выборы состоявшимися. Граждане Белоруссии выбрали из 485 претендентов 110 депутатов в 110 округах.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Оппозиция впервые за 20 лет войдет в парламент Белоруссии

В одном из округов победила представитель Объединенной гражданской партии, а также представители компартии, Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке