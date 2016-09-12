Оппозиция впервые за 20 лет войдет в парламент Белоруссии

Впервые за 20 лет в парламент Белоруссии прошли представители оппозиции, в частности — Компартии, Патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, сообщила глава Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина.

Она отметила, что у нее пока нет полных результатов, но о победе в одном из округов представителя Объединенной гражданской партии (ОГП) Анны Конопацкой можно говорить точно. ОГП - организация либерально-консервативной ориентации, передает ТАСС.

Также она заявила, что в парламент также попадут депутаты из компартии, Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости.

Как писали «Известия», на выборах в палату представителей Нацсобрания Белоруссии проголосовали 74,32% избирателей.

Всего в Белоруссии были открыты более 6 тыс. избирательных участков, в 14.00 воскресенья ЦИК признал выборы состоявшимися. Граждане Белоруссии выбрали из 485 претендентов 110 депутатов в 110 округах.