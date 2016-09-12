Пневмония диагностирована у Хиллари Клинтон

Врачи поставили кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон диагноз пневмония. Это произошло еще в пятницу, когда политику пришлось обраться у врачу из-за кашля.

Врач экс-госсекретаря Лиза Бардек заявила, что Клинтон страдала кашлем из-за аллергии. Однако при обследовании в пятницу у нее была диагностирована пневмония, сообщает Reuters.

Врач отметила, что Клинтон были выписаны антибиотики и рекомендовано изменить расписание.

Бардек прокомментировала также инцидент с обмороком Клинтон в воскресенье. По ее словам, кандидат перегрелась и столкнулась с обезвоживанием организма. Однако теперь, отметила она, все хорошо.

Hillary Clinton was diagnosed with pneumonia on Friday, her doctor says. https://t.co/RbeSTq1Q08 — CNN (@CNN) 11 сентября 2016 г.

Напомним, в воскресенье Хиллари Клинтон упала в обморок на церемонии в память жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

Слухи о неважном состоянии здоровья Хиллари Клинтон распространились уже давно. Так, ее конкурент Дональд Трамп неоднократно призывал ее обнародовать свою медицинскую карту, чтобы у избирателей не было никаких сомнений в состоянии ее здоровья. При этом республиканец заявил, что готов сделать то же самое.

Кроме этого, Трамп заявлял, что Клинтон недостаточно вынослива, чтобы быть президентом.

В понедельник Клинтон в ходе выступления в Огайо закашлялась и почти не смогла говорить. При этом она попыталась выйти из положения, отшутившись, что страдает аллергией на Дональда Трампа.