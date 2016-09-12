Южная Корея заявила о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию

У КНДР есть все возможности для проведения в любой момент нового ядерного испытания, заявили представители армии Южной Кореи.

Как отметил представитель Минобороны Южной Кореи Мун Сан Гюн, у Пхеньяна есть специальный тоннель, где испытания могут пойти в любое время. По его словам, КНДР скорее всего проведет новое испытание в районе ядерного полигона Пхунгери, передает РИА «Новости».

Напомним, 9 сентября президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили, что власти КНДР провели новые ядерные испытания. По данным южнокорейских военных, мощность взрыва составила 10 кт.

После этого Совбез заявил о готовности выработать новые санкции в отношении северокорейской стороны. К этой же инициативе присоединились США и Япония.

При этом военный источник в Южной Корее сообщил, что ВС республики создали план удара по КНДР и уничтожения Пхеньяна, в случае если КНДР продолжит готовить ядерную атаку.