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Южная Корея заявила о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию

Южнокорейская разведка сообщает, что Пхеньян готов провести его в любой момент

У КНДР есть все возможности для проведения в любой момент нового ядерного испытания, заявили представители армии Южной Кореи.

Как отметил представитель Минобороны Южной Кореи Мун Сан Гюн, у Пхеньяна есть специальный тоннель, где испытания могут пойти в любое время. По его словам, КНДР скорее всего проведет новое испытание в районе ядерного полигона Пхунгери, передает РИА «Новости».

Напомним, 9 сентября президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили, что власти КНДР провели новые ядерные испытания. По данным южнокорейских военных, мощность взрыва составила 10 кт.

После этого Совбез заявил о готовности выработать новые санкции в отношении северокорейской стороны. К этой же инициативе присоединились США и Япония.

При этом военный источник в Южной Корее сообщил, что ВС республики создали план удара по КНДР и уничтожения Пхеньяна, в случае если КНДР продолжит готовить ядерную атаку.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Южная Корея заявила о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию

Южнокорейская разведка сообщает, что Пхеньян готов провести его в любой момент

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