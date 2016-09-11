Южная Корея разработала план уничтожения Пхеньяна

Военные Южной Кореи заявили о создании плана удара по КНДР и уничтожения Пхеньяна в случае, если Северная Корея продолжит готовить ядерную атаку. Об этом сообщило агентство «Ренхап», ссылаясь на военные источники в Сеуле.

Источник заявил, что в первую очередь будут уничтожены районы Пхеньяна, где расположено руководство КНДР. Удары будут нанесены при помощи баллистических раке и фугасных снарядов, сообщает РИА «Новости».

«Другими словами, столица Севера будет превращена в пепел и стерта с карты», — сказал он.

Другой источник сообщил, что Сеул может применить ракеты «земля — земля», которые способны преодолеть 1 тыс. км.

Как писали «Известия», власти КНДР подтвердили проведение очередных ядерных испытаний. Об успешных испытаниях сообщило Центральное телевидение страны.

Ранее в пятницу сообщалось, что по просьбе Южной Кореи, Японии и США СБ ООН проведет экстренное заседание, на котором пройдет обсуждение действий КНДР.

Напомним, в пятницу, 9 сентября, в 09.30 по местному времени (03.30 мск) в КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. После появления сообщений Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили, что КНДР провела очередные ядерные испытания.