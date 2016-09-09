Власти КНДР подтвердили проведение ядерных испытаний

В стране заявили, что продолжат наращивать ядерный потенциал
Власти КНДР подтвердили проведение очередных ядерных испытаний. Об успешных испытаниях сообщило Центральное телевидение страны.
В специальном выпуске также был подтвержден государственный курс на дальнейшее развитие ядерной программы. Кроме того, прозвучало заявление о том, что КНДР способна оснащать ядерными боеголовками ракеты, передает агентство Ренхап.
Ранее в пятницу «Известия» писали, что по просьбе Южной Кореи, Японии и США СБ ООН проведет экстренное заседание, на котором пройдет обсуждение действий КНДР. Также сообщалось, что президент Южной Кореи Пак Кын Хе провела телефонный разговор с президентом США Бараком Обамой. В ходе переговоров лидеры обсудили ответные меры.
Пак Кын Хе до этого выступала с критикой лидера КНДР Ким Чен Ына, называя его действия «маниакальным безумием». Она также говорила о том, что ядерные испытания могут привести страну к еще большей изоляции и усилению международных санкций.
Напомним, в пятницу, 9 сентября, в 09.30 по местному времени (03.30 мск) в КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. После появления сообщений Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили, что КНДР провела очередные ядерные испытания.
По уточняющим данным южнокорейских военных, мощность взрыва составила 10 килотонн. Показатель превышает январский — 6 килотонн — почти вдвое. Если информация подтвердится, ядерные испытания станут самыми крупными в истории КНДР.
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