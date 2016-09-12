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Понедельник,
12 сентября
2016 года
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Глава МИД Северной Кореи прибыл в Китай

Цель визита не сообщается

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо прибыл с визитом в Китай. Подробности визита главы внешнеполитического ведомства Северной Кореи, а также детали запланированных встреч не сообщаются.

Японские СМИ между тем отмечают, что Ли Ен Хо заехал в Пекин по дороге в Нью-Йорк на предстоящую Генассамблею ООН. Автомобиль дипломата был замечен при въезде на территорию посольства КНДР в столице Китая, сообщает ТАСС.

Напомним, в пятницу, 9 сентября, Северная Корея провела очередные ядерные испытания. В Тихоокеанском регионе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. По подсчетам южнокорейских военных, эти испытания стали крупнейшими в истории КНДР. КНДР заявила, что проведенное испытание «подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах» вооруженных сил страны.

Совет Безопасности ООН заявил о готовности выработать новые санкции в отношении Северной Кореи. К этой же инициативе присоединились США и Япония. В КНДР между тем, по данным южнокорейской армии, готовятся к новым испытаниям.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Глава МИД Северной Кореи прибыл в Китай

Цель визита не сообщается

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