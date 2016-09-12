Трамп запретил помощникам комментировать болезнь Клинтон

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не будет комментировать здоровье своего конкурента от демократов Хиллари Клинтон и отдал распоряжение своим помощникам не касаться этой темы. Как передает телеканал CNN, представители миллиардера намерены публично пожелать экс-госсекретарю только скорой поправки.

В случае нарушения распоряжений помощникам Трампа может грозить увольнение.

Напомним, что Клинтон почувствовала себя плохо на траурной церемонии, посвященной жертвам терактов 11 сентября 2001 года. Официальный представитель избирательного штаба представительницы демократов Ник Меррилл заявил, что Хиллари Клинтон перегрелась.

Позже личный врач Клинтон Лиза Бэрдак сказала, что у ее пациентки пневмония. Доктора настоятельно рекомендовали супруге бывшего президента страны принимать антибиотики и пересмотреть свой график. В результате она отменила запланированные на начало недели поездки в Калифорнию.



По словам собеседника телекомпании, в окружении Дональда Трампа решили с уважением отнестись к этой ситуации.



CNN отмечает, что сам Трамп, который решил отказаться от предвыборной риторики в своем Twitter в годовщину терактов 11 сентября, сохранил молчание и в воскресенье, ограничившись сообщением в память о жертвах атаки на здания Всемирного торгового центра.



Слухи о неважном состоянии здоровья Хиллари Клинтон распространились уже давно. Так, ее конкурент Дональд Трамп неоднократно призывал ее обнародовать свою медицинскую карту, чтобы у избирателей не было никаких сомнений в состоянии ее здоровья. При этом республиканец заявил, что готов сделать то же самое.