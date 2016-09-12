Россия и КНР проводят учения для защиты от силового воздействия

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2016» проводятся в целях укрепления обороны от силового воздействия на Москву и Пекин, заявил заместитель командующего ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков.



По его словам, в рамках учений будут созданы два отряда кораблей и противоборствующая сторона «с целью организации взаимодействия и обеспечения наиболее полного сотрудничества».

Как также сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало, проводимые учения не связаны с текущей политической обстановкой.

«Маневры не направлены против других государств и не связаны с какими-либо изменениями военно-политической обстановки в данном регионе», — сказал Дрыгало, слова которого приводит Life.

Дрыгало отметил, что такие совместные мероприятия стали традиционными и проводятся уже в пятый раз.

О том, что Россия и Китай проведут совместные военные маневры «Морское взаимодействие-2016» в акватории Южно-Китайского моря, сообщалось днем ранее.



Ранее в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщили, что активная фаза учений пройдет 15–19 сентября. Силы России и Китая отработают совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна, обнаружению и опознаванию целей совместной ПВО.

