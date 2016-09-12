Участки для выборов в Госдуму РФ появятся на границах Украины

В странах, приграничных с Украиной, с их согласия будут организованы участки для голосования на выборах в российскую Госдуму на тот случай, если Киев не передумает запрещать проведение голосования на территории самой Украины. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Ранее президент Украины Петр Порошенко запретил проводить голосование в российский парламент на территории посольства России в Киеве и в консульствах в Одессе, Харькове и Львове.

«К сожалению, абсурдная ситуация, попирающая все международные нормы по обеспечению голосования за рубежом, может сложиться для российских граждан на территории Украины. Как можно шумно декларировать свои стремления стать цивилизованной демократической европейской страной и одновременно демонстрировать полное незнание и непонимание принятых на себя международных обязательств?», – заявила Памфилова в интервью «РИА Новости».

По словам главы ЦИК РФ, ситуация с запретом голосования может "ударить бумерангом" и по самой Украине.

По данным российских властей, на территории Украины сейчас находится около 80 тыс. российских избирателей. Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября.

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