Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

СМИ: обыск в Центробанке был связан с кражей дивана

Подозреваемые установлены и признали вину, сообщил источник в правоохранительных органах

В пресс-службе Центробанка подтвердили проведение следственных мероприятий сотрудниками Следственного комитета России в своем офисе. Они касались отдельных сотрудников ЦБ. Регулятор в своем комментарии подчеркнул, что окажет необходимую помощь следствию, так как заинтересован в том, чтобы лица, совершившие противоправные действия, были выявлены и наказаны.

ТАСС сообщает, что выемки в ЦБ проводились по заявлению о краже дивана, картины и вазы в санируемом Международном акционерном банке, где введена временная администрация. 

«Подозреваемые установлены. Они признали вину», — добавил источник агентства в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что представители Следственного комитета России и ОМОНа в пятницу провели выемку документов в офисе Центробанка РФ на улице Балчуг в Москве. 

Написать комментарий
Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

СМИ: обыск в Центробанке был связан с кражей дивана

Подозреваемые установлены и признали вину, сообщил источник в правоохранительных органах

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Максим Кононенко

публицист

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке