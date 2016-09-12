СМИ: обыск в Центробанке был связан с кражей дивана

Подозреваемые установлены и признали вину, сообщил источник в правоохранительных органах
В пресс-службе Центробанка подтвердили проведение следственных мероприятий сотрудниками Следственного комитета России в своем офисе. Они касались отдельных сотрудников ЦБ. Регулятор в своем комментарии подчеркнул, что окажет необходимую помощь следствию, так как заинтересован в том, чтобы лица, совершившие противоправные действия, были выявлены и наказаны.
ТАСС сообщает, что выемки в ЦБ проводились по заявлению о краже дивана, картины и вазы в санируемом Международном акционерном банке, где введена временная администрация.
«Подозреваемые установлены. Они признали вину», — добавил источник агентства в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что представители Следственного комитета России и ОМОНа в пятницу провели выемку документов в офисе Центробанка РФ на улице Балчуг в Москве.
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