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Число россиян, посетивших Тунис, увеличилось на 600%

Рекордный рост по числу российских туристов также продемонстрировала Иордания (544%) и Марокко (300%)

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала, что число российских туристов на курортах Туниса увеличилось на 600% по сравнению с показателем прошлого 2015 года.

По ее словам, такой небывалый рост связан с закрытием самых массовых направлений первой половины прошлого года — Египта и Турции.

На втором месте по динамике роста оказалась Иордания — 544%, на третьем Марокко — почти 300%.

«Страна приложила немало рекламных и финансовых усилий, чтобы забрать часть «освободившегося» турпотока, и не безрезультатно», — цитирует слова Тюриной агентство ТАСС.

В пятерку прибавивших более 100% туристических направлений также вошла Доминиканская Республика (167%) и Грузия (118%).

Тюрина отметила, что по общему числу туристов топ-10 изменился кардинально. Впервые рейтинг по итогам полугодия возглавил Таиланд. Вторую и третью позиции занимают Испания и КНР. Четвертыми и пятыми стали Кипр и Германия.

«В целом картина выезда получается яркая и интересная: с января по июнь за границу с целью туризма было совершено 3 млн 970,5 тыс. поездок — снижение на 28%», — подчеркнула представитель РСТ.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Число россиян, посетивших Тунис, увеличилось на 600%

Рекордный рост по числу российских туристов также продемонстрировала Иордания (544%) и Марокко (300%)

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