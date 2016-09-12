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На Charlie Hebdo подали в суд после карикатуры на землетрясение

Издание обвиняется в «оскорблении достоинства в отягощавших обстоятельствах»

Власти наиболее пострадавшего в мощном землетрясении 24 августа итальянского города Аматриче обратились в трибунал провинции Лацио с иском против французского издания Charlie Hebdo, которое опубликовало карикатуру на трагедию. Издание, известное своими карикатурами, в том числе оскорбляющими религиозные чувства представителей разных религий, обвиняется в «оскорблении достоинства в отягощавших обстоятельствах».

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что  спустя несколько дней после землетрясения Charlie Hebdo разместили карикатуру «итальянского меню»: окровавленные  мужчина и женщина назывались «макаронами под соусом», а традиционная итальянская лазанья была стилизована под развалины с погибшими людьми между слоями.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России окажут помощь Италии в ликвидации последствий землетрясения, унесшего жизни около 300 человек.

Напомним, после мощного землетрясения в Италии, затронувшего обширную зону Апеннинского хребта, погибли 295 человека. Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел 24 августа в 3.36 по местному времени (4.36 мск), а затем за ним последовал толчок магнитудой 5,4 и серия мощных афтершоков.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

На Charlie Hebdo подали в суд после карикатуры на землетрясение

Издание обвиняется в «оскорблении достоинства в отягощавших обстоятельствах»

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