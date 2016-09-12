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Число пострадавших при взрыве в Ване на востоке Турции возросло до 19

Состояние нескольких человек оценивается как тяжелое

Число раненых при взрыве в городе Ван на востоке Турции возросло до 19 человек. Об этом сообщил депутат правящей Партии справедливости и развития (ПСР) от провинции Ван Бешир Аталай.

«По последней информации, 19 человек ранены, из них двое полицейских. Состояние нескольких человек оценивается как тяжелое. Взорвался заминированный автомобиль, это совершенно точно», — сказал он в эфире CNN Turk.

Ранее в понедельник «Известия» писали о том, что в 11.00 мск сильный взрыв прогремел в 200 м от администрации провинции. Также сообщалось, что рядом с эпицентром взрыва расположено здание местного отделения правящей партии. Местные СМИ уточняли, что в провинции действует запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана (РПК), ранее взявшая на себя ответственность за ряд терактов.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Число пострадавших при взрыве в Ване на востоке Турции возросло до 19

Состояние нескольких человек оценивается как тяжелое

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