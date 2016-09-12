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Количество пострадавших при взрыве в турецком Ване выросло до 48

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое

Число раненых при взрыве в городе Ван на востоке Турции возросло до 48 человек. Об этом заявили в администрации провинции.

«В 10.50 (мск) в результате взрыва припаркованной автомашины 48 человек получили ранения, из них 46 гражданских лиц и двое полицейских. Состояние двоих пострадавших тяжелое», — говорится в сообщении, текст которого приводит агентство «РИА Новости».

Ранее в понедельник «Известия» писали о том, что взрыв произошел на площади между зданиями администрации провинции Ван, местного отделения правящей Партии справедливости и развития и полицейским участком.

Согласно предварительным данным, теракт был организован членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Количество пострадавших при взрыве в турецком Ване выросло до 48

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое

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