Количество пострадавших при взрыве в турецком Ване выросло до 48

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое
Число раненых при взрыве в городе Ван на востоке Турции возросло до 48 человек. Об этом заявили в администрации провинции.
«В 10.50 (мск) в результате взрыва припаркованной автомашины 48 человек получили ранения, из них 46 гражданских лиц и двое полицейских. Состояние двоих пострадавших тяжелое», — говорится в сообщении, текст которого приводит агентство «РИА Новости».
Ранее в понедельник «Известия» писали о том, что взрыв произошел на площади между зданиями администрации провинции Ван, местного отделения правящей Партии справедливости и развития и полицейским участком.
Согласно предварительным данным, теракт был организован членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
Van'da patlama. Olay yerinden ilk görüntüler https://t.co/GOZx2qX1vI pic.twitter.com/Zs95Nk24w8— CNN Türk (@cnnturk) 12 сентября 2016 г.