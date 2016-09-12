Песков о поступке дагестанского полицейского: он настоящий герой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убитый в июле боевиками офицер полиции Магомед Нурбагандов, который сохранил верность присяге перед расстрелом, настоящий герой.



«Пока документы не поступили, но я не сомневаюсь, что, когда они поступят, каких-либо здесь задержек или проволочек не будет. Это геройский поступок, и здесь какого-то другого отношения быть не может, — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что правоохранитель будет посмертно представлен к государственной награде.



Напомним, на телефоне одного из ликвидированных в Изербаше боевиков было найдено видео с расстрелом офицера полиции. Боевики приставили пистолет к голове стража порядка и потребовали от него обратиться к коллегам и родственникам с призывом уйти из полиции. Однако Нурбагандов произнес: «Работайте, братья», после чего был убит выстрелом в голову.

