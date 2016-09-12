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Песков о поступке дагестанского полицейского: он настоящий герой

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что как только поступят документы о представлении к государственной награде офицера полиции Магомеда Нурбагандова, то они сразу будут подписаны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убитый в июле боевиками офицер полиции Магомед Нурбагандов, который сохранил верность присяге перед расстрелом, настоящий герой.

«Пока документы не поступили, но я не сомневаюсь, что, когда они поступят, каких-либо здесь задержек или проволочек не будет. Это геройский поступок, и здесь какого-то другого отношения быть не может, — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что правоохранитель будет посмертно представлен к государственной награде.

Напомним, на телефоне одного из ликвидированных в Изербаше боевиков было найдено видео с расстрелом офицера полиции. Боевики приставили пистолет к голове стража порядка и потребовали от него обратиться к коллегам и родственникам с призывом уйти из полиции. Однако Нурбагандов произнес: «Работайте, братья», после чего был убит выстрелом в голову.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Песков о поступке дагестанского полицейского: он настоящий герой

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что как только поступят документы о представлении к государственной награде офицера полиции Магомеда Нурбагандова, то они сразу будут подписаны

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