СКР снял арест с имущества экс-главы «РусГидро» Евгения Дода

СК РФ снял арест с недвижимости бывшего председателя правления компании «РусГидро» Евгения Дода, обвиняемого в мошенничестве на 73,2 млн рублей.



«Решение о наложении ареста отменено», — об этом сообщил представитель следствия в Мосгорсуде, передает агентство «РИА Новости».

Ранее Бaсмaнный суд столицы наложил арест на недвижимое имущество Дода, а также членов его семьи. Под арест попали две квартиры в Москве, машино-места, дом и участок в поселке Вешки, земельные участки в различных районах Подмосковья.



Адвокаты отца экс-главы «РусГидро», в частности, указывали на то, что одна из арестованных квартир была получена еще в 1974 году, когда обвиняемому был всего год, а другой объект недвижимости был приобретен, когда тот был школьником.

31 августа Мосгорсуд удовлетворил апелляционную жалобу защиты и признал незаконным постановление о временном отстранении Евгения Додa от должности председателя совета директоров ПАО «Квадра», так как вменяемые ему противоправные действия не связаны со временным периодом, когда он работал в этой компании.



Напомним, следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении Дода и главного бухгалтера «РусГидро» Дмитрия Финкеля.



По данным следствия, Дод и Финкель по предварительному сговору совершили хищение имущества «РусГидро» в особо крупном размере. Дод лично подписал приказ «О специальном премировании членов правления ОАО «РусГидро» по итогам 2013 года», согласно которому выписал самому себе специальную премию по итогам работы за 2013 год в размере 353,21 млн рублей, завысив размер бонуса не менее чем на 73,2 млн рублей.

Правоохранительные органы провели более 30 обысков у бывших топ-менеджеров «РусГидро», а также в офисе компании «Квадра» Михаила Прохоровa, председателем совета директоров которой сейчас является Дод.

Дод занимал пост председателя правления «РусГидро» с 2009 по 2015 год.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников.

