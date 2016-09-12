Курдские формирования в Сирии будут соблюдать соглашение РФ и США

Руководство «Демократических сил Сирии» — объединение вооруженной оппозиции, основу которого составляют курдские отряды самообороны, — заявило о намерении соблюдать условия соглашения России и США о режиме прекращения огня в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявил официальный представитель объединения Таляля Салу.



«Мы ценим любые международные усилия, направленные на поиск политического урегулирования в Сирии, которые могли бы остановить страдание и горе сирийского народа», — также добавил Салу. Его слова приводит «РИА Новости».



Напомним, что 10 сентября по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым госсекретарь США Джон Керри заявил, что режим прекращения огня в Сирии подразумевает полную отмену боевых действий, в том числе авиаудары.

