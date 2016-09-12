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Курдские формирования в Сирии будут соблюдать соглашение РФ и США

«Демократические силы Сирии» заявили, что ценят любые международные усилия, направленные на поиск политического урегулирования в стране, которые могли бы остановить страдание и горе сирийского народа

Руководство «Демократических сил Сирии» — объединение вооруженной оппозиции, основу которого составляют курдские отряды самообороны, — заявило о намерении соблюдать условия соглашения России и США о режиме прекращения огня в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявил официальный представитель объединения Таляля Салу.

«Мы ценим любые международные усилия, направленные на поиск политического урегулирования в Сирии, которые могли бы остановить страдание и горе сирийского народа», — также добавил Салу. Его слова приводит «РИА Новости».

Напомним, что 10 сентября по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым госсекретарь США Джон Керри заявил, что режим прекращения огня в Сирии подразумевает полную отмену боевых действий, в том числе авиаудары.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Курдские формирования в Сирии будут соблюдать соглашение РФ и США

«Демократические силы Сирии» заявили, что ценят любые международные усилия, направленные на поиск политического урегулирования в стране, которые могли бы остановить страдание и горе сирийского народа

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