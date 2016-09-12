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Экс-агент АНБ Сноуден: меня еще узнают на улицах, когда я без очков

Бывший сотрудник американских спецслужб также заявил, что совсем не контактирует с российскими властями

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, который временно проживает в Москве, рассказал, что иногда его узнают на улицах, когда он без очков.

Он предположил, что это, должно быть, те люди, которые только вчера посмотрели фильм «Правда Сноудена» (документальный фильм о нем самом, который был награжден несколькими престижными кинонаградами, в том числе BAFTA и «Оскаром»), или те, у которых может быть талант на узнавание лиц.

«Поэтому всё не так плохо», — подчеркнул он в интервью газете Financial Times.

Кроме того, Сноуден отметил, что не контактирует с властями РФ, так как делает всё через юриста.

«У меня вообще нет никаких контактов. Смысл иметь российского юриста как раз в том, чтобы совсем не контактировать — верно?» — сказал он.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) также высказался по поводу кибератаки на серверы Демократической партии США. Сноуден заявил, что сам по себе факт взлома «неудивителен и не представляет интереса», в отличие от того, что полученные данные впоследствии были опубликованы.

По его словам, это говорит о том, что целью взлома был «политический эффект». 

Напомним, в июле сайт WikiLeaks опубликовал более 19 тыс. электронных писем Национального комитета Демократической партии США, ответственность за взлом которых взял на себя хакер Guccifer 2.0. 

В начале июня Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за перепиской граждан многих государств. В связи с этим в США ему заочно были предъявлены обвинения в шпионаже. Сноуден бежал из США вначале в Гонконг, а затем в Россию, где в настоящее время и проживает. 

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Экс-агент АНБ Сноуден: меня еще узнают на улицах, когда я без очков

Бывший сотрудник американских спецслужб также заявил, что совсем не контактирует с российскими властями

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