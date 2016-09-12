Умерший в Татарстане на уроке русского школьник отравился наркотиком

Школьник скончался на уроке русского языка в Татарстане после того, как он покурил некое наркотическое средство за школой с неизвестными подростками. Следственный комитет РФ по Татарстану завел уголовное дело по факту случившегося.



Чрезвычайное происшествие случилось в поселке Алексеевское в Татарстане в пятницу. Подросток потерял сознание и умер до прибытия скорой помощи, хотя раньше он ничем не болел.



Следственные органы выясняют, что за наркотик находился в сигарете, которую перед смертью покурил юноша. Также идет поиск тех, кто вовлек молодого человека в употребление неопознанной смеси, пишет «Свободная пресса».



Решение о возбуждении уголовного дела по факту склонения к употреблению веществ, повлекшего смерть подростка, было принято по итогам доследственной проверки.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 3 статьи 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в отношении несовершеннолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Сообщается, что по итогам исследования у юноши есть признаки отравления неизвестными наркотическими препаратами.

Напомним, 9 сентября подросток потерял в школе сознание на уроке русского языка. В школу вызвали скорую помощь, которая приехала в образовательное учреждение через две минуты.

У подростка констатировали клиническую смерть. Для спасения жизни ребенка медики незамедлительно приступили к реанимационным действиям, которые они продолжили в карете скорой помощи, а затем — и в приемном покое ЦРБ Алексеевского района. Однако спасти школьника не удалось.

Одноклассники школьника рассказали, что погибший любил заниматься спортом — играл в футбол, участвовал в велогонках, — был здоровым и общительным человеком.



Расследование продолжается.

