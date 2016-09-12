Врачи проводят профилактику среди пострадавших от тайфуна в Приморье

Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит профилактику заболеваний среди населения районов, пострадавших от тайфуна в Приморском крае. На данный момент за медпомощью в мобильный госпиталь ФМБА России обратились более 2,5 тыс. человек. Свыше 35 тыс. жителей были провакцинированы с целью иммунопрофилактики.

Как сообщили «Известиям» в Минздраве РФ, жителям пострадавших от подтопления районов Приморья оказывается вся необходимая медицинская помощь.

— Основное направление работы медиков в районах, пострадавших от тайфуна, — профилактика инфекционных заболеваний, активное выявление рисков здоровья и недопущение осложнения хронических заболеваний, — уточнили в пресс-службе Минздрава. — К настоящему моменту медиками провакцинированы более 35 тыс. человек, из них почти 4,5 тыс. детей. 11 сентября во Владивостоке приземлился второй спецборт, который по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой доставил дополнительные дозы вакцин для проведения иммунопрофилактики населения подтопленных территорий.

Одновременно проводятся подворовые профилактические обходы специально созданными для этого медицинскими бригадами. Врачи осмотрели уже более 5 тыс. местных жителей. Продолжает работу мобильный госпиталь ФМБА России, развернутый по поручению министра для оказания помощи пострадавшим от тайфуна. К настоящему моменту медики госпиталя осмотрели более 2,5 тыс. человек, обратившихся за медицинской помощью, из них почти 600 детей.

Напомним, что из-за тайфуна «Лайонрок» в Приморском крае выпала трехмесячная норма осадков. В зоне затопления оказались 13 муниципальных районов. Вертолетами были эвакуированы 637 человек, в том числе 118 детей. По последним данным МЧС, остаются подтопленными 270 домов в 23 населенных пунктах, а также 13 средних общеобразовательных школ и 22 детских садов. В Приморье введен режим ЧС федерального уровня.

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