МИД назвал смехотворным ультиматум Киева о запрете выборов в Крыму

Решение украинских властей о невозможности проведения голосования на выборах в Госдуму РФ на территории российского посольства и консульств на Украине является нарушением норм приличия и правил цивилизованного международного общения. Об этом заявили в МИД России.

«В соответствии со своими международными обязательствами, включая Венские конвенции, киевские власти должны обеспечивать безопасность находящихся на территории Украины дипломатических и консульских учреждений России, причем постоянно, а не только в день выборов. Однако в последнее время наблюдались многочисленные провокации в отношении российских представительств, причем зачастую — при попустительстве правоохранительных органов Украины», — говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте министерства.

Кроме того, в МИДе назвали смехотворными попытки Киева выставить России ультиматумы и увязать открытие избирательных участков на Украине с проведением выборов в Крыму. «Крым является неотъемлемой частью России, и решение о проведении выборов там является исключительной прерогативой Российской Федерации», — заявили в МИДе.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко запретил проводить голосование в российский парламент на территории посольства России в Киеве и в консульствах в Одессе, Харькове и Львове. В качестве одного из условий проведения голосования там Киев назвал отказ от выборов в Крыму.

Из-за невозможности проголосовать, в выборах не смогут принять участие около 80 тыс. россиян, находящихся на территории Украины. Для них будут организованы участки в пограничных с Украиной территориях соседних стран.

Читайте также:

Песков: Россия не будет обсуждать с Украиной процесс выборов в Госдуму

