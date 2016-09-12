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Понедельник,
12 сентября
2016 года
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В Дагестане задержали подозреваемых в убийстве полицейского

При задержании у них было изъято огнестрельное оружие

В Дагестане правоохранители задержали двоих подозреваемых в убийстве полицейского и жителя Сергокалинского района республики. При задержании у них изъяли огнестрельное оружие: пистолет и автомат.

По предварительной информации, задержанные являются членами так называемой избербашской бандгруппы.

В рамках спецоперации по ликвидации боевиков 7 сентября в Дагестане полицейские обнаружили видеозапись, на которой был запечатлен момент убийства полицейского, передает телеканал «Звезда».

Боевики, приставив пистолет к голове полицейского, потребовали от него обратиться к коллегам с призывом уйти из полиции. Нурбагандов произнес: «Работайте, братья», после чего был убит выстрелом в голову.

Нападение произошло в июле 2016 года в Сергокалинском районе Дагестана. Четыре боевика напали на группу отдыхающих. 

«Известия» ранее писали, что убитый в июле боевиками полицейский Магомед Нурбагандов будет посмертно представлен к государственной награде за мужество и верность присяге.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

В Дагестане задержали подозреваемых в убийстве полицейского

При задержании у них было изъято огнестрельное оружие

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