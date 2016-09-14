Центробанк повысит финграмотность населения с помощью соцсетей

Во II квартале 2017 года ЦБ должен запустить специализированный сайт по финансовой грамотности, а также увеличить активность в соцсетях, не привлекая инвесторов к проекту. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к Центробанку, информацию подтвердили официальные представители Банка России. Основные площадки регулятора в сети сейчас — Facebook и Twitter. По мнению экспертов, ЦБ следует увеличивать активность во всех соцсетях, и в первую очередь во «ВКонтакте», поскольку аудитории соцсетей почти не пересекаются, а «ВКонтакте» лидирует по охвату пользователей.

Пока Центробанк не слишком активен в соцсетях. Что объяснимо — официальные страницы Банка России в Facebook и Twitter появились весной этого года. Пока на них, главным образом, дублируется информация с официального сайта регулятора www.cbr.ru в более доступной форме, но ряд материалов направлен на повышение финграмотности. Однако останавливаться на этом ЦБ не собирается.



— Центральный банк использует и планирует в дальнейшем развивать использование современных каналов коммуникации, в том числе и для повышения финансовой грамотности населения, — заявили «Известиям» в пресс-службе Банка России. — Однако раскрывать конкретные планы считаем преждевременным. Речи о привлечении инвесторов к финансированию каких-либо работ в рамках информационной политики Банка России не идет.

Как пояснил источник, близкий к ЦБ, в ближайшие два года регулятор планирует расширить свою активность по повышению финграмотности в соцсетях. Кроме того, в планах Центробанка налаживание обратной связи от граждан, а также создание специализированного ресурса, который мог бы удовлетворить потребности населения в информации, связанной с финграмотностью. По мнению источника, такая деятельность назрела уже давно.

Так, по последним данным омнимбуса GFK (конец 2015 года), 62 млн россиян ежедневно выходят в сеть из 84 млн граждан в возрасте «16+» (то есть потенциальных активных пользователей интернета). Самые крупные социальные сети в России по охвату аудитории — «ВКонтакте» (87 млн пользователей в месяц, по данным отчета Mail.ru), «Одноклассники» (73 млн россиян в месяц, по данным LivInternet), «Мой мир» (16,6 млн пользователей; TNS), Instagram и Facebook (18,5 млн и 14,4 млн россиян в месяц соответственно, по данным руководителя проектов AITarget Айраны Монгуш).

— Учитывая неблагополучную финансовую ситуацию в стране, объем проблемных и просроченных кредитов, рост кибермошенничества, повышение финграмотности населения является первостепенной задачей, — уверена управляющий партнер АО «2К» Тамара Касьянова. — Формирование здорового отношения к финансам должно закладываться в юном возрасте, поэтому активная работа регулятора в соцсетях очень важна.

Прежде всего, по мнению собеседницы, нужно сделать акцент на «ВКонтакте», который активно использует молодежь и подростки.

— Материал должен также дублироваться в Facebook и анонсироваться в Twitter (7,7 млн человек в месяц, по данным TNS. — «Известия»), — полагает Тамара Касьянова. — Очень важно присутствовать в Instagram и YouTube. Все это потребует создания качественных, интересных, современных по стилю материалов, иначе посты мало кого заинтересуют. Для этого необходимо изучить опыт работы аналогичных социально значимых программ, как российских, так и западных. Материалы должны быть разнообразными по форме — статьи и короткие тексты, видео, мотиваторы, инфографика, видео.

Спецсайт, по мнению представителя «2К», должен обладать разносторонней информацией для различных возрастных категорий.

— Для начала нужно изучить самые проблемные точки, с которыми сталкивается население в сфере финансов, затем создать контент (в том числе игровой), который позволит в этих проблемах достаточно легко и быстро разобраться, — отметила Тамара Касьянова.

Кстати, идея снимать ролики по финграмотности у ЦБ появилась в 2013 году. Как тогда поясняли «Известиям» официальные представители регулятора, мультфильмы должны решать образовательные задачи. Например, в них будет рассказываться о том, что такое инфляция, с чем связано повышение цен и как будет изменяться размер дохода граждан в зависимости от уровня инфляции. По оценкам BrandLab, на создание одной серии мультипликационного фильма, как правило, требуется 2–3 месяца и 3–5 млн рублей.

Эксперты отмечают, что при увеличении активности в соцсетях ЦБ стоит учитывать хронометраж присутствия пользователей на той или иной площадке. По данным Angel Relations Group, во «ВКонтакте» в среднем пользователь ежедневно проводит более 40 минут, в Facebook — около получаса, на YouTube — около 18 минут, в «Одноклассниках» — около 17 минут, в «Моем мире» и Twitter — по девять.

По мнению гендиректора аналитического центра Национального агентства финансовых исследований Гузелии Имаевой, увеличивать активность нужно во всех соцсетях, их аудитории почти не пересекаются.

— «Одноклассники», «Мой мир» — старшее поколение, Instagram и «ВКонтакте» — молодежь, на Facebook — состоятельная или потенциально состоятельная публика, — комментирует Гузелия Имаева. — Очень важно корректно подобрать формат подачи материала для каждой сети и каждой аудитории с учетом технических особенностей интерфейса и поведенческих характеристик пользователей. Но в целом простые формы донесения информации (типа роликов, комиксов и т.д.) хорошо интегрируются с интерактивными форматами — играми, тестами, квестами.



Эксперт отмечает, что для ЦБ соцсети — это BigData, мгновенная связь с миллионами людей, получение актуальной информации, тестирование новых продуктов и идей. А специализированный сайт — это в первую очередь яркий учебный курс с интересной геймификацией и с работающим сервисом «задай вопрос эксперту».

В этом учебном году по инициативе ЦБ было разработано учебно-методическое пособие по финграмотности, Мосбиржа инвестировала в проект 10 млн рублей. По ним в этом учебном году начнутся занятия для школьников 7-х, 8-х и 11-х классов.