Лобков подтвердил факт нападения и назвал его «обычным криминалом»

Телеведущий «Дождя» Павел Лобков сообщил, что в ночь на понедельник на него напали двое или трое неизвестных, которые отобрали у него ключи, кошелек и мобильный телефон.

По словам Лобкова, нападение на него носило криминальный характер и никак не связано с его профессиональной деятельностью. Об этом телеведущий рассказал в эфире телеканала «Дождь».

Полиция возбудила по факту нападения на Лобкова уголовное дело об ограблении (ст. 161 УК) и нанесении телесных повреждений (ст. 115 УК).

Сейчас журналист в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее «Известия» писали, что Лобков опроверг в понедельник ранее появившуюся в некоторых СМИ информацию о своем ограблении.