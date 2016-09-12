Лавров и Штайнмайер обсудили ситуацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с действующим председателем ОБСЕ, федеральным министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером ситуацию на Украине.

Лавров и Штайнмайер поговорили о различных аспектах ситуации на Украине, включая задачи укрепления режима прекращения огня в зоне внутриукраинского конфликта.

«Затрагивались также вопросы, касающиеся соблюдения украинской стороной своих международных обязательств по обеспечению безопасности российских дипломатических представительств на Украине, особенно в связи с выборами в Государственную думу Российской Федерации 18 сентября с.г.», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Лавров в ходе переговоров с немецким коллегой высказался за использование возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине для должного наблюдения за ситуацией вокруг российского посольства в Киеве и генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове в день проведения выборов.

Ранее «Известия» писали, что заявления МИД Украины по выставленным России условиям проведения выборов в Госдуму на территории российских диппредставительств — из разряда фантазий. Рассматривать условия украинской стороны, озвученные в субботу, всерьез никто не будет.