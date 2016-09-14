«Мы помогаем людям «выбраться из своего тела» и обрести подвижность»

Ежегодно в России регистрируется около полумиллиона инсультов. Не только в нашей стране, но и во всем мире среди причин смертности они идут на втором месте после инфарктов. И в американской ассоциации по изучению инсульта (National Stroke Association) отмечают, что не менее половины заболевших остаются с серьезными функциональными нарушениями до конца жизни.

Но благодаря последним достижениям науки и техники у людей, перенесших инсульты или тяжелые травмы (больше 10 млн случаев в год в одной только России), появляется шанс пусть не на выздоровление, но на значительное улучшение качества жизни. Об одной из таких разработок — специальном киберкостюме, предназначенном в том числе для медицинской реабилитации, — корреспонденту «Известий» Кириллу Кудрину рассказала руководитель проекта CyberSuits Ольга Левицкая.

— Каков принцип действия этого костюма?

— Костюм CyberSuit тесно связан с анатомическими особенностями человека. Поэтому существуют два типа костюмов — мужской, состоящий из перчаток, брюк и майки, и женский — из перчаток, чулок и боди. Перчатки универсальны и появятся в серийной продаже уже в этом году. Остальные модули выйдут в течение ближайшего года. Также в комплексе предполагается шлем с применением нейротехнологий, однако в настоящий момент он находится на стадии глубокого НИРа.

Фото из личного архива

Также можно делать и детские части костюма, но только в целях реабилитации и по спецзаказу. Дети очень сильно физиологически различаются, и чтобы создавать для них всеобъемлющий размерный ряд, потребуется несколько лет исследований. Индивидуальное же устройство изготавливается за один месяц.

— Как вы пришли к этой идее?

— Идея зародилась давно. С тех пор, когда я занималась исследованиями в области эмбриологии и наблюдала дифференциацию мышц и необъяснимое на тот момент явление мышечной памяти. Потом я занималась геномикой (изучение генов живых организмов) в контексте онкопротекции (защита от опухолей) и создала коллектив инженеров и программистов.

А потом однажды порезалась, вырезая скульптуру из пластиковой формы. Моя страсть — музыка, и я играла на саксофоне, гитаре. Мне стало жутко от того, что моя рука после травмы на какое-то время просто повисла, не двигалась и ничего не чувствовала. А у меня была мечта — научиться играть на контрабасе.

— И вы освоили контрабас с помощью своей технологии?

— Когда вернулась из больницы, мы стали претворять мою идею в реальность. За полгода мои инженеры создали прототип. А потом я за 21 день, считывая движения с руки профессионала-музыканта и воспроизводя их на себе посредством специального костюма, научилась играть. Руку при этом не чувствуя... Сейчас я играю уже в двух оркестрах. Но останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Позже с помощью VR (виртуальной реальности) мы научились имитировать и тактильные ощущения.

— Кто входит в вашу команду?

— Сначала это были три человека: я — биолог и два инженера — конструктор и программист. Сейчас над проектом работает уже более 30 человек. Биологи, медики, инженеры-схемотехники, инженеры одежды, текстильщики-нанотехнологи, специалисты по VR-контенту, художники, дизайнеры и т.д. Мы работаем в сообществе neuronet и в коллаборации с ведущими нейробиологами мира. Тесно взаимодействуем с «Иннопрактикой» и МГУ, на территории Московского государственного университета расположено одно из наших помещений. Большая часть наших сотрудников — это выходцы из МГУ, а также из МАИ и из-за границы.

— Есть ли аналоги этому костюму в России?

— В России — нет. Есть нечто подобное у наших ближайших соседей — белорусов, под названием Teslasuit. Но они шли другим путем и начали с имитации тактильных ощущений. Их костюмы попроще, не могут создавать вес, объем и форму, воссоздавать движения, неэргономичны (их костюм в эксплуатации должен быть мокрым). Мы же, стремясь к красоте, удобству и функциональности, работаем над достаточно наукоемкими вещами. Также есть японский аналог — но это только браслет.

— Что может этот браслет?

— Браслет unlimited hand — японская разработка, задумывавшаяся в 2013 году тоже как помощник в обучении в игре на музыкальных инструментах, а потом ушедшая в VR, так как то, чем мы занимаемся, слишком сложно. Эти браслеты тоже дают вес, объем и форму, но не способны воплотить кейс с обучением и не передают тактильных ощущений. Ну и конечно, они остановились только на руке, а мы работаем с фуллсьютом, то есть на всем теле.

— Где могут использоваться ваши костюмы?

— Конечно, больше всего в костюме нуждаются люди после травм и инсультов, так как им мы можем помочь снова «выбраться из своего тела» и обрести подвижность. Далее — и это изначальное предназначение — оптимизация образовательного процесса. Меня всегда удивлял биологический баг (ошибка), согласно которому, для того чтобы выучить движение, нужно было обязательно его сделать. А прежде чем сделать, приходится несколько раз повторять. Наверное, при этом мы даже сами себе мешаем. Только представьте — 21 день требуется, чтобы научиться любому навыку с нашей технологией, вместо 5–8 лет «не всегда правильных» повторений в музыкальной школе.

Фото из личного архива

Еще один образовательный аспект — это освоение сложных профессий, например работы хирурга или пилота самолета. С использованием технологий виртуальной реальности это можно делать без лишних жертв и сложных установок.

Само собой, костюм также дает широкий спектр возможностей в сфере развлечений. Ведь это новый опыт с полным погружением в то, что вы никогда до этого не делали.

— Как именно костюмы могут помогать больным при инсультах? И на ком они уже опробованы?

— Сначала мы опробовали наши перчатки на себе, и, как вы знаете, всё прошло успешно. Далее у нас действительно был отдельный пул пациентов с инсультами, работа с которыми также дала положительные результаты. Сейчас мы продолжаем работать с людьми, пережившими инсульты, и возвращать им подвижность. Каждое устройство для каждого патологического случая индивидуально, и подход индивидуальный, поэтому изготавливаются они не быстро. Но зато реабилитация проходит достаточно успешно — в среднем за полтора месяца. Также мы развиваем направление с брюками. Это для пациентов с переломом позвоночника.

— Последняя технология уже апробируется на практике?

— Мы буквально только что изготовили модуль такого костюма и совсем недавно приступили к соответствующим испытаниям вместе с людьми, перенесшими перелом позвоночника или имеющими повреждения нервной системы. На эти цели мы получили очередной грант от одного из фондов.

— Костюмы — пока штучный товар. Когда они станут массовым явлением?

— К 2020 году это будет продукт, доступный широкой аудитории. Сейчас это перчатки, которые используются для реабилитации и парков виртуальной реальности. Но каждый год будет выходить новый модуль.