Россия озабочена новым ядерным испытанием КНДР

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов поговорил с чрезвычайным и полномочным послом КНДР Ким Хён Чжуном и выразил озабоченность новым ядерным испытанием Северной Кореи. По его словам, альтернативы возвращению к переговорному пути урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова нет.

В МИД РФ сообщили, что с российской стороны была выражена глубокая озабоченность по поводу проведенного в КНДР очередного ядерного испытания.

«Подчеркнуто, что подобные действия Пхеньяна, предпринятые в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН, чреваты дальнейшей эскалацией напряженности на Корейском полуострове», — говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Моргулов также отметил безальтернативность возвращения к переговорному пути урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова.

История вопроса

Утром в пятницу, 9 сентября, глава Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек японского правительства Есихидэ Суга сообщили о том, что Северная Корея провела новые ядерные испытания. В КНДР эту информацию официально подтвердили несколько позже в тот же день. Южнокорейские военные сообщили тогда, что мощность взрыва составила 10 кт. По данным же источника в Вооруженных силах РФ, мощность взрыва могла составить около 30 кт.

Тогда же, 9 сентября, Совбез ООН провел экстренное совещание, заявив о готовности выработать новые санкции в отношении Северной Кореи. К этой инициативе присоединились Америка и Япония. При этом военный источник в Южной Корее сообщил, что ВС республики создали план удара по КНДР и уничтожения Пхеньяна, в случае если КНДР продолжит готовить ядерную атаку.