Сирийская армия может дать «решительный ответ» террористам

Руководство сирийской армии заявило, что оставляет за собой право «решительного ответа» нарушившим введенный в понедельник режим прекращения огня вооруженным группировкам.

Сирийские вооруженные силы ответят тем, кто нарушит режим прекращения боевых действий, вступивший в силу с 19.00 мск в понедельник. Об этом передает Reuters.

10 сентября в результате длительных переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым госсекретарь США Джон Керри заявил, что режим прекращения огня в Сирии подразумевает полную отмену боевых действий, в том числе авиаудары. По предварительной договоренности он продлится в течение пяти дней.