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Сирийская армия может дать «решительный ответ» террористам

Командование ВС Сирии подчеркивает, что ответит нарушившим режим прекращения огня группировкам

Руководство сирийской армии заявило, что оставляет за собой право «решительного ответа» нарушившим введенный в понедельник режим прекращения огня вооруженным группировкам.

Сирийские вооруженные силы ответят тем, кто нарушит режим прекращения боевых действий, вступивший в силу с 19.00 мск в понедельник. Об этом передает Reuters.

10 сентября в результате длительных переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым госсекретарь США Джон Керри заявил, что режим прекращения огня в Сирии подразумевает полную отмену боевых действий, в том числе авиаудары. По предварительной договоренности он продлится в течение пяти дней.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Сирийская армия может дать «решительный ответ» террористам

Командование ВС Сирии подчеркивает, что ответит нарушившим режим прекращения огня группировкам

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